Nórsko a Dánsko ponúkajú tretiu dávku ľuďom s vážne oslabenou imunitou

Oslo/Kodaň 30. augusta (TASR) - Nórsko sa v pondelok pridalo k susednému Dánsku a začalo ponúkať ľuďom s vážne oslabeným imunitným systémom tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Nórska vláda uviedla, že týmto ľuďom viac hrozí vážny priebeh ochorenia COVID-19 a vakcína má u nich slabší účinok než u zdravých ľudí. Vláda odhaduje, že túto skupinu pacientov tvorí do 200.000 ľudí a patria do nej okrem iných pacienti s imunitnou nedostatočnosťou, s transplantovanými orgánmi či pacienti liečiaci sa na rakovinu alebo s nedávno ukončenou liečbou rakoviny.



Dánsko bude tretiu dávku ponúkať podobnej skupine obyvateľov. Aj dánska agentúra pre lieky vysvetlila, že niektorí ľudia "môžu mať po zaočkovaní nedostatočnú ochranu pred covidom, tak ako môžu mať aj zníženú ochranu po zaočkovaní inými vakcínami".



Dánsko už nebude od 10. septembra pokladať covid za "spoločensky kritické ochorenie" a postupne prestane používať digitálny covidpas, ktorý sa vyžaduje okrem iných prevádzok aj pri vstupe do reštaurácií – dôvodom plánovaného opatrenia je veľký počet zaočkovaných obyvateľov.



V tejto škandinávskej krajine je vyše 80 percent ľudí vo veku nad 12 rokov zaočkovaných dvakrát a Dánsko má cieľ dosiahnuť do 1. októbra 90-percentnú zaočkovanosť.