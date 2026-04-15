< sekcia Zahraničie
Nórsko a Ukrajina sa dohodli na podpore výroby dronov
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Oslo 15. apríla (TASR) - Nórsko a Ukrajina posilnia svoju bilaterálnu obrannú spoluprácu, napríklad aj výrobou ukrajinských dronov v tejto škandinávskej krajine, uviedla v utorok nórska vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Rueters.
Na základe dohody bude Nórsko podporovať výrobu dronov na Ukrajine, zatiaľ čo Kyjev bude s Oslom zdieľať údaje, informácie a svoje znalosti, uviedla vláda severskej krajiny vo vyhlásení s tým, že sa ukrajinské drony budú vyrábať aj na nórskom území.
„Môžeme sa poučiť zo skúseností, ktoré Ukrajina získava v tomto ťažkom boji proti ruskej agresii,“ povedal nórsky premiér Jonas Gahr Störe na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Je nevyhnutné, aby sme sa z týchto skúseností poučili,“ dodal.
Nórsko je spolu s ostatnými škandinávskymi a tiež pobaltskými krajinami pevným podporovateľom Ukrajiny, pripomína Reuters. Störeho vláda s podporou všetkých parlamentných strán vypracovala pre Kyjev dlhodobý finančný plán, ktorý v rokoch 2023 až 2030 dosiahne približne 28 miliárd dolárov, čo z krajiny robí jednu z najštedrejších v prepočte na jedného obyvateľa pri podpore Kyjeva.
Zelenskyj sa v utorok v Berlíne stretol aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Dohodli sa na plánoch spolupráce v oblasti obrany vrátane dohody o výrobe dronov, ktorá by sa podľa Zelenského mohla stať jednou z najväčších svojho druhu v Európe.
