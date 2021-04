Nórsko a USA podpísali novú obrannú dohodu

Oslo 16. apríla (TASR) - Nórsko a Spojené štáty podpísali v piatok novú obrannú dohodu, ktorá dláždi cestu k tomu, aby mohol Pentagón investovať do vojenskej infraštruktúry v tejto severskej krajine susediacej s Ruskom.



Washington a Oslo, ktoré majú obranné dohody už 70 rokov, sa taktiež dohodli na podmienkach, za základe ktorých budú môcť americkí vojaci v Nórsku absolvovať pravidelné cvičenia, informuje tlačová agentúra AFP.



Nórsko, členský štát NATO, odmieta umožniť cudzím krajinám zriadenie stálych vojenských základní na svojom území v mierových časoch, aby sa tak vyhlo vyprovokovaniu Ruska.



"Toto nie je dohoda o lietadlách alebo vojakoch, ale dohoda, ktorá uľahčuje americkú vojenskú aktivitu v Nórsku. Povoliť otvorenie základní pre zahraničné bojové sily v Nórsku v mierových časoch neprichádza do úvahy," povedala šéfka nórskej diplomacie Ine Marie Eriksenová Söreideová.



Dohoda dáva Pentagónu možnosť investovať do infraštruktúry na štyroch miestach - na základni Rygge pre stíhacie lietadlá, na základni Sola pre lietadlá poskytujúce tankovanie za letu, na základni Evenes pre námorný prieskum a na základni Ramsund pre námornú logistiku.



Dohoda zároveň načrtáva podmienky pre pohyb personálu USA, ktorého súčasné vízové výnimky sa rozšíria aj na civilné obyvateľstvo, a dáva americkým orgánom prednosť pri riešení akýchkoľvek právnych priestupkov medzi zamestnancami.



"Tento dokument iba uľahčuje činnosť Spojených štátov. Nie je v ňom nič, čo by hovorilo, že aktivít bude viac alebo menej," uviedol nórsky minister obrany Frank Bakke-Jensen.



Nórsko už skladuje vopred rozmiestnený americký vojenský materiál a hostí stovky amerických, britských, nemeckých a holandských vojakov, ktorí sa počas celého roka striedajú na cvičeniach.



Takáto vojenská prítomnosť však provokuje Rusko, s ktorým má Nórsko spoločné hranice na ďalekom severe. Zatiaľ, čo sú vzťahy medzi Oslom a Moskvou všeobecne priateľské, k ich naštrbenou prišlo po ruskej anexii ukrajinského Krymu v roku 2014.