Nórsko by podľa návrhu zákona mohlo zmeniť definíciu znásilnenia

Oslo 10. apríla (TASR) - Nórsko plánuje definovať znásilnenie na základe chýbajúceho súhlasu namiesto súčasného dôrazu na násilie, hrozby alebo zneužitie zraniteľnej osoby. Uvádza sa to v návrhu zákona, ktorý bol zverejnený vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Navrhovaná legislatíva nadväzuje na definíciu uplatňovanú v iných krajinách s trestom odňatia slobody až do šesť rokov. „Súhlas znamená, že niekto vyjadril slovami alebo činmi svoju vôľu zapojiť sa do sexuálneho vzťahu - inými slovami, iba áno znamená áno,“ uviedla vo vyhlásení ministerka spravodlivosti Astri Aas-Hansenová.



Na uznanie viny by podľa návrhu zákona stačil „chýbajúci súhlas“ obete ako hlavné kritérium. Všetky sexuálne vzťahy sa musia zakladať na slobodnej vôli zúčastnených strán, ako je to už v susednom Švédsku.



„Dnes zákon považuje za znásilnenie len (prípady), pri ktorých došlo k násiliu, vyhrážkam alebo ak niekto využil zraniteľnosť osoby neschopnej klásť odpor,“ vysvetlila Aas-Hansenová. „Môže však existovať aj iný dôvod, prečo osoba nemôže alebo nedokáže odmietnuť sexuálny návrh,“ zdôraznila. Do úvahy sa vezmú aj prípady, keď je obeť sexuálneho útoku bez pohybu či paralyzovaná strachom a nie je schopná klásť odpor, píše AFP.



„Labouristická vláda chce mať jasno v zákone aj v posolstve, ktoré vysiela spoločnosti. Právo každej osoby na sexuálne sebaurčenie sa musí rešpektovať,“ povedala ministerka. Aas-Hansenová ako bývalá sudkyňa a právnička tvrdí, že videla „následky znásilnenia na kvalitu života" obetí a na ich duševné a fyzické zdravie. „Znásilnenie sťažuje dôveru voči iným, no i voči sebe samému,“ dodala v prejave.



Niektoré krajiny už zaviedli pojem súhlasu do svojich právnych predpisov o sexuálnych trestných činoch. Vo Švédsku od roku 2018 platí zákon o sexuálnom súhlase, ktorý za znásilnenie považuje akýkoľvek sexuálny akt bez súhlasu, a to aj bez vyhrážok či násilia. V Španielsku zaviedli v októbri 2022 zákon „iba áno je áno“, na základe ktorého musia osoby vyjadriť výslovný sexuálny súhlas. Podobné zákony má aj Grécko a Dánsko.