Bývalého strážnika na veľvyslanectve USA v Nórsku obvinili zo špionáže

Oslo 24. júla (TASR) - Niekdajšieho zamestnanca bezpečnostnej služby pracujúceho pre americké veľvyslanectvo v Osle obvinili zo špionáže pre Rusko a Irán. Informovali o tom v stredu nórske médiá, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



Miestna prokuratúra podľa stanice NRK tvrdí, že nórsky občan bol zapletený do závažnej špionážnej aktivity súvisiacej so Spojenými štátmi a Nórskom. Muž (27) údajne podľa obžaloby odovzdal svojim iránskym a ruským kontaktom územný plán veľvyslanectva, kontakty na ľudí a iné informácie.



Podozrivého zadržali ešte v novembri minulého roku a podľa svojho právnika si je vedomý závažnosti obvinení, no popiera ich. Súd je údajne naplánovaný na august. V prípade usvedčenia mužovi hrozí až 21 rokov vo väzení.