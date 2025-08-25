< sekcia Zahraničie
Nórsko chce aj v budúcom roku pomôcť Ukrajine rovnakou sumou ako teraz
Vláda návrh predložila počas Störeovej návštevy v Kyjeve, počas ktorej by sa mal stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, píše AFP.
Autor TASR
Oslo 25. augusta (TASR) - Nórska vláda plánuje v roku 2026 podporovať Ukrajinu rovnakou sumou ako v tomto roku - 85 miliárd korún (približne 7,2 miliárd eur). V pondelok to oznámila kancelária premiéra Jonasa Gahra Störeho, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Vláda plánuje zachovať mimoriadnu podporu Nórska pre Ukrajinu aj v budúcom roku a navrhuje prideliť celkovo 85 miliárd korún na vojenskú a civilnú pomoc,“ uviedol Störe v oficiálnom vyhlásení.
„Toto je kritický čas v boji Ukrajiny za svoju obranu. Vojna pokračuje aj popri rokovaniach o prímerí a mieri... Je dôležité, aby sme v súčasnej situácii potvrdili našu pokračujúcu silnú podporu pre Ukrajinu - politickú, finančnú a vojenskú,“ dodal nórsky premiér.
S návrhom musí súhlasiť nórsky parlament a v prípade schválenia by sa celková civilná a vojenská pomoc, ktorú Nórsko poskytne Ukrajine v rokoch 2023–2030, zvýšila na 275 miliárd korún (asi 23,3 miliárd eur).
Vláda návrh predložila počas Störeovej návštevy v Kyjeve, počas ktorej by sa mal stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, píše AFP.
Agentúra dodáva, že podpora Ukrajiny je v Nórsku rozsiahla aj v dôsledku spoločnej hranice s Ruskom. Podľa nemeckého Kiel Institute bolo Oslo v máji a júni druhým najväčším európskym poskytovateľom vojenskej pomoci Ukrajine hneď za Nemeckom. V nedeľu krajina oznámila, že poskytne približne sedem miliárd korún (asi 590,8 miliónov eur) na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu a prispeje tak na systémy Patriot, ktoré Kyjevu dodá Nemecko.
„Vláda plánuje zachovať mimoriadnu podporu Nórska pre Ukrajinu aj v budúcom roku a navrhuje prideliť celkovo 85 miliárd korún na vojenskú a civilnú pomoc,“ uviedol Störe v oficiálnom vyhlásení.
„Toto je kritický čas v boji Ukrajiny za svoju obranu. Vojna pokračuje aj popri rokovaniach o prímerí a mieri... Je dôležité, aby sme v súčasnej situácii potvrdili našu pokračujúcu silnú podporu pre Ukrajinu - politickú, finančnú a vojenskú,“ dodal nórsky premiér.
S návrhom musí súhlasiť nórsky parlament a v prípade schválenia by sa celková civilná a vojenská pomoc, ktorú Nórsko poskytne Ukrajine v rokoch 2023–2030, zvýšila na 275 miliárd korún (asi 23,3 miliárd eur).
Vláda návrh predložila počas Störeovej návštevy v Kyjeve, počas ktorej by sa mal stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, píše AFP.
Agentúra dodáva, že podpora Ukrajiny je v Nórsku rozsiahla aj v dôsledku spoločnej hranice s Ruskom. Podľa nemeckého Kiel Institute bolo Oslo v máji a júni druhým najväčším európskym poskytovateľom vojenskej pomoci Ukrajine hneď za Nemeckom. V nedeľu krajina oznámila, že poskytne približne sedem miliárd korún (asi 590,8 miliónov eur) na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu a prispeje tak na systémy Patriot, ktoré Kyjevu dodá Nemecko.