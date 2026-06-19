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Nórsko chce zakázať obchod s izraelskými osadami na palestínskom území
Návrh zároveň chráni oprávnené palestínske aktivity a humanitárnu pomoc.
Autor TASR
Oslo 19. júna (TASR) - Nórska vláda v piatok oznámila, že navrhuje zákon, ktorý zakazuje všetok obchod s izraelskými osadami na okupovaných palestínskych územiach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a vyhlásenia nórskeho ministerstva zahraničných vecí zverejneného na jeho webovej stránke.
„Nóri a nórske spoločnosti by nemali prispievať k udržiavaniu nelegálnych osád,“ uviedlo ministerstvo. „Politika osídľovania podkopáva vyhliadky na dvojštátne riešenie, v ktorom by Izraelčania aj Palestínčania mohli žiť v mieri a slobode,“ konštatoval rezort.
Konkrétne chce nórska vláda zakázať dovoz tovaru z izraelských osád na okupovaných palestínskych územiach a zákaz vývozu do týchto osád. Návrh zákona zároveň zakazuje nákup nehnuteľností v týchto osadách, poskytovanie služieb súvisiacich s výstavbou, rekonštrukciou, kúpou alebo predajom na týchto územiach, ako aj nadobúdanie podnikov so sídlom a výrobou v týchto osadách.
Návrh zároveň chráni oprávnené palestínske aktivity a humanitárnu pomoc. Nórske ministerstvo tvrdí, že porušenia budú podliehať trestnoprávnej zodpovednosti.
„Izraelské osady v Palestíne porušujú medzinárodné právo. Prispievajú k vysídľovaniu, extrémnemu násiliu a situácii, ktorá znemožňuje mierové riešenie. Máme v úmysle zakázať obchod s týmito nezákonnými osadami,“ uviedol minister zahraničných vecí Nórska Espen Barth Eide.
Podľa šéfa diplomacie vláda dáva týmto návrhom najavo, že občania Nórska a nórske spoločnosti „nesmú profitovať z podpory aktivít, ktoré pomáhajú udržiavať nezákonnú aktivitu Izraela v Palestíne“.
Ministerstvo vyzvalo dotknuté spoločnosti, organizácie, odborné inštitúcie a ďalšie zainteresované strany, aby do 19. septembra predložili k tomuto návrhu svoje pripomienky.
Nórsko uznalo Palestínsky štát v máji 2024, rovnako aj Írsko a Španielsko. AFP informuje, že Írsko nalieha na 27-člennú Európsku úniu, aby zakázala obchod s izraelskými osadami na palestínskych územiach. Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová minulý týždeň povedala, že Únia po výzvach viacerých členských štátov preskúma možnosti obmedzenia obchodu s izraelskými osadami.
Podľa AFP však medzi členskými štátmi EÚ neexistuje zhoda v otázke prijatia ďalších krokov voči Izraelu, ako napríklad ukončenie obchodnej dohody medzi EÚ a Izraelom.
Palestínčania v Pásme Gazy a na okupovanom Západnom brehu Jordánu sú vystavení pravidelnému násiliu a útokom zo strany izraelských jednotiek a osadníkov. Útoky na Západnom brehu Jordánu sa zintenzívnili po začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023, doplnila AFP.
„Nóri a nórske spoločnosti by nemali prispievať k udržiavaniu nelegálnych osád,“ uviedlo ministerstvo. „Politika osídľovania podkopáva vyhliadky na dvojštátne riešenie, v ktorom by Izraelčania aj Palestínčania mohli žiť v mieri a slobode,“ konštatoval rezort.
Konkrétne chce nórska vláda zakázať dovoz tovaru z izraelských osád na okupovaných palestínskych územiach a zákaz vývozu do týchto osád. Návrh zákona zároveň zakazuje nákup nehnuteľností v týchto osadách, poskytovanie služieb súvisiacich s výstavbou, rekonštrukciou, kúpou alebo predajom na týchto územiach, ako aj nadobúdanie podnikov so sídlom a výrobou v týchto osadách.
Návrh zároveň chráni oprávnené palestínske aktivity a humanitárnu pomoc. Nórske ministerstvo tvrdí, že porušenia budú podliehať trestnoprávnej zodpovednosti.
„Izraelské osady v Palestíne porušujú medzinárodné právo. Prispievajú k vysídľovaniu, extrémnemu násiliu a situácii, ktorá znemožňuje mierové riešenie. Máme v úmysle zakázať obchod s týmito nezákonnými osadami,“ uviedol minister zahraničných vecí Nórska Espen Barth Eide.
Podľa šéfa diplomacie vláda dáva týmto návrhom najavo, že občania Nórska a nórske spoločnosti „nesmú profitovať z podpory aktivít, ktoré pomáhajú udržiavať nezákonnú aktivitu Izraela v Palestíne“.
Ministerstvo vyzvalo dotknuté spoločnosti, organizácie, odborné inštitúcie a ďalšie zainteresované strany, aby do 19. septembra predložili k tomuto návrhu svoje pripomienky.
Nórsko uznalo Palestínsky štát v máji 2024, rovnako aj Írsko a Španielsko. AFP informuje, že Írsko nalieha na 27-člennú Európsku úniu, aby zakázala obchod s izraelskými osadami na palestínskych územiach. Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová minulý týždeň povedala, že Únia po výzvach viacerých členských štátov preskúma možnosti obmedzenia obchodu s izraelskými osadami.
Podľa AFP však medzi členskými štátmi EÚ neexistuje zhoda v otázke prijatia ďalších krokov voči Izraelu, ako napríklad ukončenie obchodnej dohody medzi EÚ a Izraelom.
Palestínčania v Pásme Gazy a na okupovanom Západnom brehu Jordánu sú vystavení pravidelnému násiliu a útokom zo strany izraelských jednotiek a osadníkov. Útoky na Západnom brehu Jordánu sa zintenzívnili po začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023, doplnila AFP.