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Nórsko dá na vývoj a výrobu námorných dronov pre Ukrajinu 100 miliónov
Nórska vláda spresnila, že tieto finančné prostriedky budú použité na výrobu a dodávky bezposádkových hladinových plavidiel.
Autor TASR
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Oslo 9. júna (TASR) - Nórska vláda v utorok oznámila, že z tzv. Nansenovho programu uvoľnila 109 miliónov eur na vývoj a nákup námorných dronov pre Ukrajinu v roku 2026, uvádza sa v oficiálnom vládnom vyhlásení citovanom na webe denníka Le Monde.
Nórska vláda spresnila, že tieto finančné prostriedky budú použité na výrobu a dodávky bezposádkových hladinových plavidiel. Drony v rôznych konfiguráciách budú môcť niesť senzory, zbrane alebo aj menšie bezpilotné stroje. Vyrábať sa budú v Nórsku aj na Ukrajine.
Premiér Jonas Gahr Störe, ktorý sa v utorok na okraj summitu nordických a baltských krajín v Tallinne stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, konštatoval, že nórsky námorný priemysel patrí medzi svetovú špičku, a vyjadril radosť, že toto odvetvie môže pomôcť aj Ukrajine.
Námorné drony podľa nórskej vlády zohrávajú dôležitú úlohu v zabezpečení ochrany pri exporte ukrajinského obilia a ďalších tovarov cez Čierne more. Le Monde doplnil, že ukrajinským morským koridorom od jeho spustenia v septembri 2023 prešlo už viac ako 200 miliónov ton nákladu, z toho viac než polovicu tvorili obilniny. Oslo zároveň upozorňuje, že zintenzívnenie útokov na civilnú lodnú dopravu v posledných mesiacoch zvyšuje potrebu ochrany týchto trás.
Británia a Nórsko v roku 2023 vytvorili námornú koalíciu zameranú na dlhodobú podporu Ukrajiny. Ich spoločná stratégia zahŕňa dodávky vojenského materiálu, výcvik ukrajinských námorníkov a ochranu kritickej infraštruktúry, pričom obe krajiny zároveň prehlbujú svoju vlastnú obrannú alianciu.
Nórska vláda spresnila, že tieto finančné prostriedky budú použité na výrobu a dodávky bezposádkových hladinových plavidiel. Drony v rôznych konfiguráciách budú môcť niesť senzory, zbrane alebo aj menšie bezpilotné stroje. Vyrábať sa budú v Nórsku aj na Ukrajine.
Premiér Jonas Gahr Störe, ktorý sa v utorok na okraj summitu nordických a baltských krajín v Tallinne stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, konštatoval, že nórsky námorný priemysel patrí medzi svetovú špičku, a vyjadril radosť, že toto odvetvie môže pomôcť aj Ukrajine.
Námorné drony podľa nórskej vlády zohrávajú dôležitú úlohu v zabezpečení ochrany pri exporte ukrajinského obilia a ďalších tovarov cez Čierne more. Le Monde doplnil, že ukrajinským morským koridorom od jeho spustenia v septembri 2023 prešlo už viac ako 200 miliónov ton nákladu, z toho viac než polovicu tvorili obilniny. Oslo zároveň upozorňuje, že zintenzívnenie útokov na civilnú lodnú dopravu v posledných mesiacoch zvyšuje potrebu ochrany týchto trás.
Británia a Nórsko v roku 2023 vytvorili námornú koalíciu zameranú na dlhodobú podporu Ukrajiny. Ich spoločná stratégia zahŕňa dodávky vojenského materiálu, výcvik ukrajinských námorníkov a ochranu kritickej infraštruktúry, pričom obe krajiny zároveň prehlbujú svoju vlastnú obrannú alianciu.