Nórsko dá Ukrajine 85,6 milióna eur na posilnenie protivzdušnej obrany

Kodaň 11. júla (TASR) - Nórsko poskytne Ukrajine jednu miliardu nórskych korún (85,6 milióna eur) na posilnenie protivzdušnej obrany. Oznámil to vo štvrtok nórsky premiér Jonas Gahr Störe na summite NATO vo Washingtone, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Ukrajinci potrebujú viac protivzdušnej obrany na ochranu svojho obyvateľstva pred ruskými bombami a raketami," uviedol Störe.



Ide o ďalšiu nórsku pomoc pre Ukrajinu oznámenú počas summitu NATO vo Washingtone. Nórsky premiér v stredu informoval, že Oslo daruje Ukrajine šesť stíhačiek F-16 americkej výroby, pričom prvé by mali doraziť ešte tento rok, pripomína Reuters.



Okrem Nórska prisľúbili Ukrajine ďalších 70 stíhačiek F-16 Holandsko, Dánsko a Belgicko. Prvé dánske lietadlá by mali doraziť na Ukrajinu už počas tohto leta.