Nórsko daruje Ukrajine komponenty systému protivzdušnej obrany NASAMS

Oslo 9. februára (TASR) - Nórsko plánuje darovať Ukrajine ďalšie komponenty systému protivzdušnej obrany NASAMS. Konkrétne pôjde o desať veliteľských stanovíšť FDC (Fire Distribution Center) a štyri odpaľovacie zariadenia rakiet v odhadovanej hodnote 3,45 miliardy nórskych korún (vyše 300 miliónov eur), informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na piatkové oznámenie nórskeho ministerstva obrany.



„Nórske systémy NASAMS zachraňujú životy Ukrajincov a zabraňujú ničeniu budov a infraštruktúry. Ruské raketové a dronové útoky sú rozsiahle a brutálne, takže protivzdušná obrana je pre Ukrajinu rozhodujúca,“ povedal podľa oficiálnej stránky nórskej vlády minister obrany Björn Arild Gram. Dodal, že Nórsko bude podporovať Ukrajinu, kým to bude potrebné.



Darovanie spomínaných komponentov bude ešte musieť schváliť nórsky parlament.



Systém NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) vyrába nórska spoločnosť Kongsberg Defence & Aerospace v spolupráci s americkou firmou Raytheon. Vyvinutý bol v 90. rokoch na základe požiadaviek nórskej armády. Postupne sa rozšíril aj do iných krajín, napríklad do USA, Fínska, Holandska, Španielska alebo Ománu.



NASAMS je vysoko mobilný systém stredného až dlhého dosahu, určený na ochranu leteckých základní, námorných prístavov, obývaných oblastí a iných dôležitých pozemných cieľov. Od roku 2005 chráni aj hlavné mesto USA.