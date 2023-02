Nórsko daruje Ukrajine osem tankov Leopard 2

Oslo 14. februára (TASR) - Nórska vláda v utorok uviedla, že Ukrajine daruje osem svojich tankov Leopard 2. Táto severská krajina sa tak pridáva k ďalším štátom Západu, ktoré Kyjevu prisľúbili dodanie ťažkých zbraní. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Nórsko daruje osem tankov a najviac štyri podporné vozidlá," uviedol vo vyhlásení minister obrany Björn Arild Gram. "Okrem toho vyčleňujeme prostriedky na muníciu a náhradné diely," dodal.



Nórska armáda celkovo vlastní 36 tankov Leopard typu 2A4.



Gram uviedol, že na muníciu a náhradné diely pre tanky Leopard 2 bude prostredníctvom fondu EÚ pre Ukrajinu - Európskeho mierového nástroja (EPF) - vynaložených 250 miliónov nórskych korún (23 miliónov eur).



"Situácia na Ukrajine sa blíži do kritickej fázy a je potrebná rýchla a komplexná podpora Západu," povedal Gram. Dodal, že Nórsko sa spolu s ďalšími spojeneckými krajinami bude podieľať na školení a výcviku ukrajinských vojakov na používanie tankov Leopard, ktoré prebiehajú v Poľsku.



AFP pripomína, že Nemecko nedávno prisľúbilo, že Kyjevu dodá 14 tankov Leopard 2 a tiež povolilo ich reexport iným krajinám. Doručenie 14 týchto tankov už schválilo Poľsko a Kanada ohlásila, že dodá štyri. Fínsko, Španielsko a Portugalsko tiež naznačili, že sa zapoja do tejto iniciatívy, avšak neuviedli, koľko tankov plánujú poskytnúť.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius minulú stredu uviedol, že Berlín a jeho spojenci chcú doručiť prvý prápor tankov do apríla a ďalšie budú dodané počas tohto a budúceho roku. Dánsko, Nemecko a Holandsko okrem toho avizovali, že ukrajinským silám v "najbližších mesiacoch" dodajú najmenej 100 starších tankov Leopard 1.