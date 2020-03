Nórsko: Do izolácie musí ísť každý, kto bol v zahraničí po 27. február

Oslo 12. marca (TASR) - Každý občan Nórska, ktorý vycestoval zo severského regiónu do cudziny po 27. februári, musí zostať na 14 dní v domácej izolácii. Na tlačovej konferencii v Osle o tomto retroaktívnom opatrení vo štvrtok informoval nórsky minister zdravotníctva Bent Hoie.



Podľa agentúry DPA minister tiež dodal, že od štvrtka predbežne až do konca apríla má nórsky zdravotnícky personál zákaz cestovať do zahraničia, aby sa takto zaistilo, že v Nórsku budú k dispozícii poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.



Minister súčasne apeloval na občanov svojej krajiny, aby do zahraničia cestovali len v nevyhnutných prípadoch a obmedzili aj cestovanie v rámci svojho mesta či krajiny.



Premiérka Erna Solbergová na tlačovej konferencii oznámila, že v snahe obmedziť nárast počtu nakazených a chorých Nórsko od štvrtka uzatvára všetky materské, základné a stredné školy, ako aj univerzity.



Školy a materské školy však musia poskytovať služby deťom s rodičmi, ktorí pracujú v zdravotníctve, školstve alebo sociálnych službách, ako aj deťom so špeciálnymi potrebami.



Športové a kultúrne podujatia v krajine, ako aj kaderníctva, salóny krásy, masážne salóny a tetovacie štúdiá budú zavreté do 26. marca, rovnako ako plavárne, posilňovne a telocvične. Maloobchodné prevádzky budú fungovať ako obvykle. Minister zdravotníctva neodporučil predzásobovať sa potravinami.



Solbergová zdôraznila, že "sme v ťažkej dobe pre Nórsko aj pre svet." Uviedla, že chápe strach ľudí z reštrikcií, ale vyjadrila nádej, že tieto "drastické opatrenia zastavia koronavírus" v Nórsku. Konštatovala, že "vláda dnes prichádza s najprísnejšími a najradikálnejšími opatreniami od vyhlásenia nezávislosti Nórska".



V Nórsku nateraz evidujú 620 nakazených novým koronavírusom. Nákaze zatiaľ nikto nepodľahol.