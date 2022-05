Dôležité snímky z Buče odhaľujú Putinove lži, píše Aftenposten

Oslo 3. mája (TASR) - Zabitými civilistami v ukrajinskom meste Buča blízko metropoly Kyjev sa v utorok zaoberal konzervatívny nórsky denník Aftenposten. "Ukrutnosti v Buči sú zdokumentované" a tieto dôležité snímky podľa denníka odhaľujú lži ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Snímky sa postarali o celosvetové zdesenie. Mŕtvoly na uliciach, zviazané ruky, starí a mladí, ženy a muži. K tomu prišli výpovede o lúpení, znásilňovaní a mučení," píše Aftenposten.



Na obsiahlej dokumentácii toho, čo sa stalo a kto za tým stojí, sa už podľa denníka začalo pracovať a dôkazy má zhromažďovať viac než 300 na to určených osôb.



"Vojnoví zločinci nesmú uniknúť," upozornil s tým, že je to dôležitá práca.



"Ukrutnosti v Buči musia mať konzekvencie. Tí, ktorí zabíjali civilistov, sa musia postaviť pred súd. Tí, ktorí vydávali rozkazy, musia takisto byť obžalovaní. Snímky z Buče si musia nájsť svoju cestu na trestný súd do Haagu," uzatvára nórsky denník.