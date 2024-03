Nórsko dospelo so sámskymi pastiermi k dohode o veterných turbínach

Oslo 7. marca (TASR) - Nórska vláda dosiahla v stredu po takmer trojročnom spore týkajúcom sa desiatok veterných turbín v strednej časti krajiny dohodu s domorodými sámskymi pastiermi. Tí tvrdili, že turbíny rušia ich zvieratá, a dlho lobovali za ich odstránenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Na základe dohody zostane v prevádzke 151 turbín veternej farmy, ktorú čiastočne vlastní štát. Minister energetiky Terje Aasland uviedol, že dohoda zahŕňa "riešenie orientované na budúcnosť, ktoré chráni práva na chov sobov". Jej súčasťou je finančné odškodnenie či bezplatná energia pre Sámov, zriadenie novej oblasti na pastvu dobytka a grant vo výške päť miliónov nórskych korún (437.415 eur) na posilnenie sámskej kultúry.



Predsedníčka 39-člennéhho sámskeho parlamentu Silje Karine Mutoková uviedla, že vďaka dohode je možné sa domnievať, že v tomto smere už nebude dochádzať k porušovaniu ľudských práv, pričom dohoda poskytuje základ pre nápravu spôsobenej ujmy. Podľa nórskeho premiéra Jonasa Gahra Störeho sa "štát musí z tohto prípadu poučiť" a zabrániť obdobnému porušovaniu práv v budúcnosti.



Nórsky najvyšší súd v októbri 2021 rozhodol, že dve veterné elektrárne so 151 turbínami v regióne Fosen porušujú práva etnickej skupiny Sámov garantované medzinárodnými dohovormi. Turbíny však zostávali v prevádzke aj po verdikte, ktorý neposkytol usmernenie, čo sa s nimi má spraviť, a podľa vlády tak ďalej predstavovali právny problém.



Sámski aktivisti proti nim dlhodobo protestovali a tvrdili, že prechod krajiny na zelenú energiu by sa nemal diať na úkor práv pôvodných obyvateľov. Uvádzali, že hluk turbín im plaší dobytok a narúša tradície. Vlani v júni protestovali aj pred kanceláriou premiéra a vo februári štyri dni okupovali ministerstvo energetiky a neskôr blokovali aj vstupy do desiatich ministerstiev.