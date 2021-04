Nákladná loď, ktorú záchranári evakuovali, je pod kontrolou

Oslo 8. apríla (TASR) - Napriek rozbúrenému Severnému moru sa vo štvrtok nórskym a holandským záchranárom podarilo dostať pod kontrolu nákladnú loď Eemslift Hendrika plaviacu sa pod holandskou vlajkou, z ktorej už predtým evakuovali 12-člennú posádku. Informovala o tom agentúra AP.



Nórski predstavitelia oznámili, že loď následne odtiahli k nórskemu pobrežnému mestu Alesund. Podľa serveru Marinetraffic.com, ktorý sleduje trasy námorných plavidiel, sa Eemslift Hendrika momentálne nachádza v zátoke neďaleko Alesundu.



Nórska pobrežná stráž spustila v stredu večer záchrannú akciu po tom, ako vyšlo najavo, že loď môže naraziť na plytčinu a uniknúť by z nej mohlo približne 350 ton ťažkého vykurovacieho oleja a 50 ton nafty.



Eemslift Hendrika, prepravujúca člny, vyslala núdzový signál v pondelok po tom, ako sa dostala do nepriaznivých poveternostných podmienok. Jej náklad sa posunul, čo spôsobilo nebezpečný náklon plavidla. Poloha lode sa neskôr stabilizovala, ale posádku preventívne evakuovali vrtuľníkom.



Jeden prepravovaný čln v utorok dokonca spadol do mora, nórska pobrežná stráž ho však našla a zaistila.