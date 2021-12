Na firemnom večierku sa šíril koronavírus, 13 ľuďom zistili omikron

Oslo 5. decembra (TASR) - Firemný večierok v Nórsku viedol k prepuknutiu nákazy koronavírusom medzi účastníkmi, 13 z nich je infikovaných novým variantom omikron. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na sobotňajší oznam Nórskeho zdravotníckeho úradu (FHI).



Celkovo bolo po večierku v nórskom hlavnom meste Oslo zistených takmer 100 prípadov nákazy koronavírusom. Najprv nebolo jasné, či sa aj ostatní hostia infikovali nákazlivejším variantom omikron.



Podľa rôznych správ bolo na večierku do 120 hostí. Dvaja z nich údajne nedávno cestovali do Juhoafrickej republiky (JAR).



Nórsko v sobotu zaznamenalo 19 prípadov nákazy variantom omikron, vrátane štyroch ľudí, ktorí prišli do severskej krajiny z JAR. Práve tam tento variant prvýkrát zistili, a to 24. novembra, ako pripomenul FHI.



V škandinávskej krajine platia od piatka prísnejšie pravidlá pre vstup na jej územie.



Ľudia prichádzajúci do Nórska musia podstúpiť test na koronavírus bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní. Výnimky platia len pre pendlerov, zamestnancov leteckých spoločností a profesionálnych vodičov.



Sprísnené boli aj ďalšie opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, predovšetkým na regionálnej úrovni. V krajine sa od jesene prudko zvyšujú počty infikovaných ľudí.