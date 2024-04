Nórsko je podľa premiéra Störeho pripravené uznať palestínsky štát

Oslo 13. apríla (TASR) - Nórsko je pripravené spolu s ďalšími krajinami uznať palestínsky štát, uviedol v piatok nórsky premiér Jonas Gahr Störe počas návštevy španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorý je tento týždeň na turné v Poľsku, Írsku a Nórsku, aby s predstaviteľmi týchto krajín prediskutoval otázku uznania Palestíny. Informovala o tom agentúra AFP.



Nórsky premiér v tejto súvislosti poznamenal, že takéto rozhodnutie by sa muselo prijať v úzkej koordinácii s "podobne zmýšľajúcimi krajinami".



Nórsky parlament prijal ešte v novembri minulého roka vládny návrh, podľa ktorého má byť krajina pripravená uznať nezávislý palestínsky štát. Störe však v piatok uviedol, že presný časový rámec pre tento krok ešte nebol stanovený.



Sánchez tému palestínskej štátnosti nastolil aj počas minulotýždňovej návštevy Jordánska, Saudskej Arábie a Kataru, kde naznačil, že Španielsko by mohlo uznať Palestínu ako štát do konca júna.



V marci podpísal Sánchez spolu so svojimi írskymi, maltskými a slovinskými náprotivkami spoločné vyhlásenie, v ktorom oznámili, že sú pripravení uznať palestínsky štát, ak by to pomohlo k vyriešeniu konfliktu.



Sánchez je kritikom Izraela od začiatku izraelskej ofenzívy po útoku Hamasu zo 7. októbra.



Pri izraelskej odvetnej ofenzíve v Pásme Gazy zahynulo najmenej 33.360 ľudí, väčšinou ženy a deti, uvádza ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy ovládanom hnutím Hamas.