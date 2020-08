Jedovatým plynom sa na nelegálnom večierku v Nórsku otrávilo 25 ľudí

Oslo 31. augusta (TASR) - Najmenej 25 ľudí sa priotrávilo jedovatým oxidom uhoľnatým na nelegálnej oslave v podzemnom bunkri v nórskom hlavnom meste Oslo. V pondelok o tom informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Do nemocnice previezli päť účastníkov v kritickom stave vrátane dvoch policajtov hliadky, ktorí v noci na pondelok na večierok náhodou natrafili.



Všetci otrávení sú však mimo ohrozenia života, dvoch hospitalizovaných v pondelok dokonca prepustili, informuje nórska agentúra NTB.



Na nočnom večierku, tzv. rave, sa zúčastnilo takmer 200 ľudí. Jedovatý plyn pravdepodobne vypustili naftou poháňané prenosné generátory, ktoré vytvárali energiu na zabezpečenie hlasnej hudby a svetelných efektov.



Organizátori akcie sa neskôr vyjadrili, že generátory uložili do miestnosti s ventiláciou, polícia ani hasiči však toto tvrdenie nemohli dosvedčiť, píše AP.



Záchranná služba privolaná na miesto našla v bunkri sedem ľudí v bezvedomí. Z pochybenia zatiaľ nikoho neobvinili, informuje nórska spravodajská stanica NRK.



Firma, ktorá bunker vlastní, označila nelegálnu oslavu za "vážne vlámanie sa" do cudzích priestorov a zároveň dodala, že za podujatie nenesie zodpovednosť.



Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez zápachu, ktorý sa vytvára počas horenia fosílnych palív, ako sú zemný plyn, ropa, drevo alebo uhlie. Plyn je škodlivý, pretože po vdýchnutí v organizme vytláča kyslík z červených krviniek, čo môže vyústiť do vážneho poškodenia viacerých orgánov.



Príznaky otravy oxidom uhoľnatým môžu zahŕňať bolesti hlavy, dýchacie problémy, závraty, nevoľnosť, podráždenie očí, nosa a hrdla. V krajnom prípade môže byť inhalovanie tohto plynu smrteľné.