Nórsko: Jens Stoltenberg sa stal novým ministrom financií

Oslo 4. februára (TASR) - Bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg bol v utorok vymenovaný za nového nórskeho ministra financií. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



So vládnej funkcie sa vrátil v rámci reorganizácie vlády po štvrtkovom odchode euroskeptickej Strany stredu (SP) z menšinovej koalície pre spor o prijatie energetickej politiky Európskej únie. Zhruba sedem mesiacov do volieb preto Strana práce (A/Ap) premiéra Jonasa Gahra Störa bude vládnuť sama. Störe tak musel obsadiť osem ministerských postov vo svojom kabinete.



Podľa politológov môže byť Stoltenbergov nečakaný návrat do domácej politiky aj vzhľadom na jeho popularitu medzi Nórmi pre vládnu stranu s klesajúcimi preferenciami novým impulzom, píše AFP.



Stoltenberg je vzdelaním ekonóm a podľa agentúry Reuters je považovaný za pragmatického centristu. Nórskym ministrom financií bol už v rokoch 1996 - 1997, premiérom v rokoch 2000 - 2001 a 2005 - 2013.



V roku 2014 ho vymenovali za generálneho tajomníka NATO a členovia Aliancie jeho funkčné obdobie predĺžili štyrikrát. Začiatkom októbra ho vystriedal bývalý holandský premiér Mark Rutte. V nasledujúcich mesiacoch mal pôsobiť ako predseda Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC). Podľa jeho slov nastúpi do tento funkcie po skončení svojho pôsobenia vo vláde.