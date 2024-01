Nórsky kráľ je chorý, jeho povinnosti dočasne prevezme korunný princ

Oslo 31. januára (TASR) - Nórsky kráľ Harald V. má nespresnenú infekciu dýchacích ciest a do 2. februára preto nebude vykonávať svoje kráľovské povinnosti. Oznámil to v stredu nórsky kráľovský palác s tým, že kráľovských povinností sa dovtedy ujme korunný princ Haakon, uvádza TASR podľa agentúry AP.



Kráľ Harald V. má 86 rokov a v poslednom období bol viackrát hospitalizovaný. V decembri ho hospitalizovali s infekciou a liečili vnútrožilovo podávanými antibiotikami. V auguste minulého roka bol taktiež hospitalizovaný s horúčkou.



Opakovane však odmietol, že by sa chystal abdikovať, ako to v Dánsku spravila jeho vzdialená príbuzná - sesternica z druhého kolena - a donedávna dánska kráľovná Margaréta II.



Harald V. vládne od roku 1991, na trón nastúpil po smrti svojho otca Olafa V. AP pripomína, že ako nórsky kráľ má len ceremoniálne povinnosti a nijakú politickú moc.



Práve pribúdajúce zdravotné problémy aj kráľov pokročilý vek viedli v ostatnom čase k špekuláciám o tom, že by mohol nasledovať kroky 83-ročnej dánskej kráľovnej Margaréty II. Tá v novoročnom prejave oznámila, že abdikuje v prospech svojho syna Frederika, čo následne spravila 14. januára - po 52 rokoch na tróne.



Harald V. absolvoval v minulosti viacero operácií vrátane úspešnej výmeny srdcovej chlopne, ktorú v roku 2020 podstúpil po tom, ako ho hospitalizovali pre problémy s dýchaním. V posledných rokoch pri chôdzi často používa barly.