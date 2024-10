Nórsko kúpi od USA rakety pre systémy protivzdušnej obrany

Oslo 28. októbra (TASR) - Nórsko kúpi od Spojených štátov rakety AIM-120C-8 AMRAAM pre systémy protivzdušnej obrany za viac ako štyri miliardy nórskych korún (približne 335,7 milióna eur). Oznámila to v pondelok nórska armáda, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"S väčším počtom novších rakiet budú mať nórske ozbrojené sily lepšiu schopnosť chrániť Nórsko pred leteckými útokmi," uviedol nórsky minister obrany Björn Arild Gram.



Rakety AIM-120C-8 AMRAAM sú primárne určené pre nórske pozemné systémy protivzdušnej obrany, no môžu byť zaradené aj do výzbroje stíhačiek F-35A, priblížila nórska armáda.



Nórsko je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie (NATO) a zdieľa hranice s Ruskom. Oslo sa zaviazalo zvýšiť výdavky na obranu v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.