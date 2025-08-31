< sekcia Zahraničie
Nórsko kúpi pre svoje námorníctvo najmenej päť britských fregát
Oslo/Londýn 31. augusta (TASR) — V rámci dohody v hodnote desať miliárd libier kúpi Nórsko najmenej päť nových britských protiponorkových fregát triedy City (Typ 26 Glasgow). Spolu s ôsmimi britskými plavidlami budú spoločne operovať v severnej Európe. Lode postaví konzorcium spoločností vedené britskou zbrojárskou firmou BAE Systems. Na tlačovej konferencii v Osle to v nedeľu uviedol nórsky premiér Jonas Gahr Störe, informovala agentúra AP.
Nákup fregát Störe zdôvodnil aj tým, že Nórsko je konfrontované s „najvážnejšou bezpečnostnou situáciou od druhej svetovej vojny“. O kontrakt sa podľa neho uchádzali aj Nemecko, Francúzsko a Spojené štáty, ale Nórsko si vybralo Britániu pre historické väzby oboch krajín.
„Nórsko a Veľká Británia sú blízki spojenci so spoločnými záujmami a veľmi úzkymi väzbami,“ povedal Störe.
„Námorníctva našich krajín budú pôsobiť ako jeden celok a budú lídrom v NATO. Vďaka tejto dohode bude v severnom Atlantiku viac vojnových lodí, ktoré budú prenasledovať ruské ponorky, chrániť našu kritickú infraštruktúru a zaisťovať bezpečnosť oboch našich krajín,“ uviedol vo vyhlásení britský minister obrany John Healey.
Očakáva sa, že dohoda vytvorí v Británii 4000 pracovných miest a na stavbe lodí sa bude podieľať vyše 400 spoločností.
Fregata triedy City je podľa BAE Systems určená na boj proti ponorkám a na protivzdušnú obranu. Na palube môže mať 48 kusov protilietadlových riadených striel rodiny CAMM.
O kúpu týchto fregát pre svoje námorné sily prejavili záujem aj Austrália a Kanada.
