Nórsky minister zahraničných vecí Eide čelí kritike pre rodinkárstvo
Autor TASR
Oslo 11. februára (TASR) - Nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide čelí kritike pre stáž svojho syna na veľvyslanectve v Paríži. Podľa médií svoj rezort o žiadosti o takúto stáž neinformoval, hoci to bola jeho povinnosť. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
„Urobil som chybu, ktorú hlboko ľutujem,“ povedal minister zahraničných vecí v stredu pre verejnoprávneho vysielateľa NRK.
„Samozrejme som voči svojmu synovi neobjektívny, takže celá diplomatická služba nemohla byť nestranná,“ povedal minister. „Veľvyslanec bol preto tiež zaujatý, keď si vybral môjho syna ako stážistu,“ dodal.
Eide zdôraznil, že jeho syn splnil bežné kritériá pre uchádzačov a teraz stáž prerušil z vlastnej vôle.
Nórsky premiér Jonas Gahr Störe povedal, že Eide mal ovládať postup v takomto prípade. Napriek tomuto jeho omylu však stále dôveruje svojmu ministrovi.
