Nórsko môže poslať Maďarsku pomoc vo výške 254 miliónov eur
Finančná pomoc je primárne určená na posilnenie právneho štátu, demokracie, ľudských práv a rovnosti.
Autor TASR
Budapešť/Oslo 20. apríla (TASR) - Nórsko by mohlo Maďarsku poskytnúť finančnú pomoc vo výške 254 miliónov eur. Tieto prostriedky z mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) boli pôvodne vyčlenené na obdobie rokov 2021 až 2028. Nórsko o fondoch rokuje aj s odchádzajúcou vládou Viktora Orbána, vyjednávanie bolo podľa servera panoramanyheter.no zložité. Ministerstvo zahraničných vecí v Osle má nádej, že do leta sa dohodne s novou maďarskou vládou Pétera Magyara, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Finančná pomoc je primárne určená na posilnenie právneho štátu, demokracie, ľudských práv a rovnosti. Maďarsko od čerpania peňazí z fondu odstúpilo v roku 2021, pretože Orbánova vláda odmietala podmienku, aby o grantoch rozhodovali nezávislé občianske organizácie, a nie štátne orgány.
Posledné rokovania - ešte s Orbánovým kabinetom, prebiehajúce od jari 2025 - však boli podľa panoramanyheter.no jednoduchšie než v predchádzajúcich rokoch a Budapešť napokon súhlasila s návrhom Osla na správcu fondu.
Rokovania Nórska s Maďarskom prebiehajú a budú pokračovať aj s novou vládou, vyhlásila štátna tajomníčka rezortu diplomacie Astrid Bergmlová. „Z nórskej strany chceme využiť fondy EHP na nadviazanie spolupráce na aktivitách, ktoré prospievajú maďarskému obyvateľstvu a prispievajú k posilňovaniu základných princípov, ako sú sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva,“ cituje server nórsku štátnu tajomníčku.
Nórsko podpísalo podobnú dohodu s Poľskom 23. apríla minulého roka. Rokovania so Slovenskom a Maďarskom plánuje uzavrieť do tohto leta. To pravdepodobne znamená, že dohodu podpíše nový maďarský premiér. Víťaz aprílových maďarských parlamentných volieb Péter Magyar by sa mal ujať funkcie premiéra 5. mája, pripomína panoramanyheter.no.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
