Na letisku v Osle sa stala tretia nehoda za dva týždne

Oslo 14. februára (TASR) - Letecká spoločnosť Scandinavian Airlines (SAS) v stredu uviedla, že jej lietadlo krídlom narazilo do oplotenia na letisku v Osle. Pri incidente sa nikto nezranil, informovala agentúra AP, pričom na letisku v Osle to bola už tretia nehoda za uplynulé dva týždne.



Lietadlo smerujúce do Štokholmu pri prejazde na vzletovú dráhu narazilo do zábradlia špičkou ľavého krídla, napísali aerolínie v stanovisku. Bezprostredne nebolo známe, koľko ľudí sa nachádzalo na palube lietadla.



Dva ďalšie incidenty na letisku v Osle sa odohrali pri výjazde z tej istej odletovej brány, povedala hovorkyňa letiska Monica Iren Fastingová. Všetky budú podľa jej slov preskúmané a po stredajšej nehode bola problematickú odletovú bránu uzavreli.



Hovorkyňa aerolínií SAS Tonje Sundová pre nórske noviny VG uviedla, že lietadlo bolo pre poškodenie odstavené. Presný rozsah škôd nebol známy.



Lietadlo spoločnosti Norwegian airline vrazilo do oplotenia na rovnakej odletovej bráne 2. februára, zranenia neboli hlásené. Pri ďalšom incidente tento týždeň pri nízkej rýchlosti do seba narazili dve lietadlá krídlami. Ani pri tejto kolízii sa nikto nezranil.