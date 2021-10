V Nórsku na súostroví Špicbergy zaznamenali prvý prípad nákazy covidom

Longyearbyen 8. októbra (TASR) - Na nórskom súostroví Špicbergy (Svalbard) zaznamenali vôbec prvý prípad nákazy koronavírusom. Prvým pacientom je ruský námorník z rybárskej lode, ktorého pre komplikácie spojené s ochorením COVID-19 previezli do pevninského Nórska. V piatok o tom informovala agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na kanceláriu guvernéra Špicbergov.



"Nakazený ruský námorník, ktorého previezli z Medvedieho ostrova do nemocnice v Longyearbyene (hlavné mesto súostrovia), mal pozitívny test na koronavírus," píše sa vo vyhlásení miestnej vlády.



Úrady informovali, že muža neskôr previezli do Nórska do prístavného mesta Tromsö a každý, kto bol s ním v kontakte, vrátane posádky vrtuľníka, ktorá pacienta prevážala, dodržiaval bezpečnostné opatrenia.



Miestne úrady tiež dostali informácie, že na palube ruskej rybárskej lode sa môžu nachádzať aj ďalší námorníci so symptómami COVID-19. Avšak všetci členovia posádky, ktorá strávila na mori štyri týždne, sa cítia dobre.



Nórska televízia NRK informovala, že prípad nakazeného ruského námorníka je vôbec prvým zaznamenaným prípadom nákazy koronavírusom na súostroví Špicbergy. Obyvatelia Špicbergov boli totiž prioritne medzi prvými v Nórsku plne zaočkovaní proti koronavírusu.