Nórsko: Na vianočnom večierku bolo možné šírenie variantu omikron

Oslo 2. decembra (TASR) - Po minulotýždňovom vianočnom večierku v nórskej metropole Oslo mali pozitívny test na koronavírus desiatky ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnili. Medzi týmito pozitívnymi vzorkami bol zistený aj najmenej jeden prípad nákazy variantom omikron. S odvolaním sa na nórske úrady o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.



Na spomínanom vianočnom večierku v jednej z reštaurácií v Osle sa minulý piatok (27. 11.) mohli zúčastniť iba zaočkované osoby. Podľa médií tam bolo prítomných zhruba 120 hostí.



Úrady v hlavnom meste informovali, že doteraz malo pozitívne výsledky testov PCR okolo 50 ľudí, pričom pozitivitu u ďalších desať ľudí potvrdili rýchlotesty. "Variant omikron bol zatiaľ diagnostikovaný jednej osobe, očakáva sa, že ich bude viac," oznámila miestna samospráva. Zároveň dodala, že v snahe zamedziť ďalšiemu šíreniu nákazy prebieha trasovanie kontaktov.



Ako pripomína AFP, ak by sa variant omikron potvrdil u všetkých vykonaných testov s pozitívnym výsledkom, išlo by o doposiaľ najväčšie známe ohnisko šírenia tohto novoobjaveného variantu vírusu SARS-CoV-2 v Európe. Ak sa zaočkovanosť proti koronavírusu potvrdí u všetkých zúčastnených na spomínanom večierku, môže to vyvolať pochybnosti o účinnosti vakcinácie voči novému variantu, konštatuje AFP.



Podľa Jorunn Thaulowej z pôsobiacej na univerzite v Osle (UiO) vysoký podiel pozitívnych výsledkov testov medzi účastníkmi večierku naznačuje, že „ide o nákazlivý variant, o tom niet pochýb“.



V Nórsku predĺžili na sedem dní karanténu pre ľudí, u ktorých zistili variant omikron, a karanténu pre ich príbuzných bola predĺžená na desať dní. Táto škandinávska krajina, ktorá nedávno zaznamenala zhoršenie epidemickej situácie, ohlásila v stredu prvé štyri prípady nákazy novoobjaveným variantom omikron.