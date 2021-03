Nórsko nebude očkovať vakcínou od firmy AstraZeneca do 15. apríla

Oslo 26. marca (TASR) - Nórsko nebude naďalej očkovať vakcínou proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, a to do 15. apríla. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na piatkové vyjadrenie tamojších zdravotníckych úradov, ktoré potrebujú viac času na prešetrenie možnej súvislosti medzi touto očkovacou látkou a zriedkavými prípadmi krvných zrazenín.



Riaditeľ odboru prevencie a kontroly infekcií v nórskom Národnom ústave zdravia Geir Bukholm uviedol, že ide o ťažké, ale správne rozhodnutie. "Sme presvedčení, že v súvislosti s týmito prípadmi je potrebné vykonať ďalšie vyšetrovanie," vysvetlil predĺženie pauzy v očkovaní vakcínou od AstraZenecy do polovice apríla.



Viaceré krajiny sveta dočasne pozastavili používanie vakcíny od spoločnosti AstraZeneca po tom, čo sa objavili správy o prípadoch tvorby krvných zrazenín po jej podaní.



Nemecko, Francúzsko a ďalšie krajiny medzitým obnovili očkovanie po stanovisku Európskej agentúry pre lieky (EMA). Tá minulý týždeň uviedla, že uvedená vakcína je účinná a bezpečná a jej výhody prevažujú nad rizikami. Dodala však, že súvislosť medzi vakcínou od AstraZenecy a zdravotnými problémami zatiaľ nemôže definitívne vylúčiť a súvisiace prípady stále prešetruje.



Dánsko vo štvrtok oznámilo, že nebude očkovať vakcínou proti koronavírusu od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca ďalšie tri týždne, keďže po diskusiách s miestnymi odborníkmi obavy stále pretrvávajú. Naopak Švédsko sa vo štvrtok rozhodlo obnoviť očkovanie touto vakcínou, ale aplikovať ju budú len ľuďom vo veku od 65 rokov.