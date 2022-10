Oslo 6. októbra (TASR) - Nórsko obmedzí prístup ruských rybárskych lodí do svojich prístavov. Chce tak zaistiť, že Rusko nebude týmto spôsobom obchádzať sankcie, ktoré naň uvalili krajiny Západu za inváziu na Ukrajinu. Vo štvrtok to oznámila nórska vláda. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Podrobne sme monitorovali aktivitu Ruska v nórskych vodách a prístavoch, aby sme sa vyhli tomu, že sa Nórsko stane tranzitnou krajinou v rámci nelegálnej prepravy tovaru do Ruska," uviedla nórska ministerka zahraničných vecí Anniken Huitfeldtová. Podľa nej sa ukázalo, že je potrebné zvýšiť kontrolu ruských rybárskych plavidiel.



V praxi to znamená, že ruské rybárske lode budú môcť zastaviť len v Kirkenese a Batsfjorde v Barentsovom mori a v meste Tromsö v Nórskom mori. Zintenzívni sa aj colná kontrola na ich palubách.



Hoci hlavným dôvodom týchto opatrení je zabrániť Rusku obchádzať sankcie, Oslo tvrdí, že rozhodnutie padlo v širšom kontexte, keďže plánuje zvýšiť ochranu svojich zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu.



Nórsko, ktoré je v súčasnosti najväčším európskym dodávateľom plynu, začalo po sabotáži na plynovodoch Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori prísnejšie dohliadať na bezpečnosť svojej energetickej infraštruktúry, pripomína AFP.



Aj keď Nórsko nie je členskou krajinou Európskej únie, začalo uplatňovať takmer všetky sankcie, ktoré na Rusko EÚ uvalila. V apríli zatvorilo svoje prístavy pre všetky ruské lode s výnimkou rybárskych, no obávalo sa, že toto rozhodnutie by mohlo ohroziť rusko-nórske bilaterálne dohody o rybolove.