Nórsko od 15. júna povolí cestovanie do Fínska a na Island

Oslo 12. júna (TASR) - Nórsko od 15. júna povolí cestovanie do Fínska, na Island a na švédsky ostrov Gotland a späť. Naďalej však budú platiť obmedzenia na pozemných hraniciach krajiny so Švédskom, ktoré má vyšší počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenie vlády v Osle.



Dánsko, Fínsko a Nórsko už zrušili niektoré kontroly na hraniciach zavedené v boji s koronavírusom, ale väčšinu obmedzení, ktoré sa týkali Švédska, najbohatšej a najľudnatejšej severskej krajiny, ponechali.



Európska komisia odporučila členským i pridruženým štátom schengenského priestoru, aby kontroly na vnútorných hraniciach zrušili do 15. júna.



Nórsko nie je členom EÚ, ale patrí do schengenského priestoru.



"Myslím si, že musíme byť úprimní a povedať, že v severských krajinách ide v súčasnosti o zložitý problém," uviedla premiérka Erna Solbergová na tlačovej konferencii.



Agentúra Reuters pripomenula, že všetky kontroly na hraniciach doteraz zrušilo iba niekoľko členských štátov EÚ vrátane Francúzska, Talianska a Belgicka.



Švédsko zaviedlo v čase pandémie miernejšie opatrenia ako väčšina iných krajín. Miera nákazy aj počet obetí je vo Švédsku výrazne vyššia ako vo zvyšku severských krajín. K štvrtku v krajine zaznamenali 4814 úmrtí na ochorenie COVID-19.



V Nórsku chorobe COVID-19 podľahlo 242 ľudí.