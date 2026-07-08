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Nórsko odmieta nároky USA na Grónsko, otvorilo tam generálny konzulát
Island má ako prvá krajina od roku 2013 svoj generálny konzulát v Grónsku, v roku 2020 ho otvorili USA.
Autor TASR
Oslo 8. júla (TASR) - Nórske ministerstvo zahraničných vecí „posilnilo“ svoju prítomnosť v Grónsku otvorením generálneho konzulátu v Nuuku. Nórsky premiér počas summitu NATO v Ankare podľa agentúry AP opakovane odmietol Trumpove nároky na Grónsko, píše TASR.
Jonas Gahr Störe na otázku o Trumpových plánoch týkajúcich sa Grónska odpovedal, že „odmieta takúto rétoriku a takéto tvrdenia“.
„Grónsko je súčasťou Dánskeho kráľovstva,“ zdôraznil nórsky premiér. „Je na ľuďoch Grónska a Dánska, aby rozhodli, ako by mal tento rozvoj pokračovať,“ pripomenul. Diplomatické povýšenie nórskeho zastúpenia v najväčšom meste arktického ostrova súvisí podľa neho s „rastúcim strategickým významom Arktídy“.
Fínsky prezident Alexander Stubb v Ankare opätovne potvrdil, že záležitosti týkajúce sa Grónska sú „iba v rukách Dánskeho kráľovstva“. Poukázal na to, že je dôležité, aby Aliancia zostala „neporušená“.
Diplomati aj médiá prezývajú Stubba „Trumpov šepkár“, pretože s americkým prezidentom si vybudoval nezvyčajne dobrý osobný vzťah. V súčasnosti s ním ako jeden z mála európskych lídrov dokážu otvorene komunikovať a zároveň presadzovať európske záujmy.
Grónsko podporila v stredu v Ankare aj islandská premiérka Kristrún Frostadóttir, keď vyhlásila, že jeho obyvatelia „si neželajú byť súčasťou Spojených štátov“.
„Teraz potrebujeme jednotu. Hrozby prichádzajú zvonku aliancie,“ povedala Frostadóttir. „Myslím tým, že Rusko je najväčšou hrozbou pre spojencov v NATO. Musíme sa zamerať na seba a na to, ako držíme spolu,“ pripomenula.
Island má ako prvá krajina od roku 2013 svoj generálny konzulát v Grónsku, v roku 2020 ho otvorili USA. Tento rok vo februári tak urobilo Francúzsko a minulý mesiac aj Nórsko, ktoré tam malo od roku 1986 honorárny konzulát. K júnu 2026 malo v Nuuku honorárne konzuláty 11 krajín, vrátane Českej republiky.
Jonas Gahr Störe na otázku o Trumpových plánoch týkajúcich sa Grónska odpovedal, že „odmieta takúto rétoriku a takéto tvrdenia“.
„Grónsko je súčasťou Dánskeho kráľovstva,“ zdôraznil nórsky premiér. „Je na ľuďoch Grónska a Dánska, aby rozhodli, ako by mal tento rozvoj pokračovať,“ pripomenul. Diplomatické povýšenie nórskeho zastúpenia v najväčšom meste arktického ostrova súvisí podľa neho s „rastúcim strategickým významom Arktídy“.
Fínsky prezident Alexander Stubb v Ankare opätovne potvrdil, že záležitosti týkajúce sa Grónska sú „iba v rukách Dánskeho kráľovstva“. Poukázal na to, že je dôležité, aby Aliancia zostala „neporušená“.
Diplomati aj médiá prezývajú Stubba „Trumpov šepkár“, pretože s americkým prezidentom si vybudoval nezvyčajne dobrý osobný vzťah. V súčasnosti s ním ako jeden z mála európskych lídrov dokážu otvorene komunikovať a zároveň presadzovať európske záujmy.
Grónsko podporila v stredu v Ankare aj islandská premiérka Kristrún Frostadóttir, keď vyhlásila, že jeho obyvatelia „si neželajú byť súčasťou Spojených štátov“.
„Teraz potrebujeme jednotu. Hrozby prichádzajú zvonku aliancie,“ povedala Frostadóttir. „Myslím tým, že Rusko je najväčšou hrozbou pre spojencov v NATO. Musíme sa zamerať na seba a na to, ako držíme spolu,“ pripomenula.
Island má ako prvá krajina od roku 2013 svoj generálny konzulát v Grónsku, v roku 2020 ho otvorili USA. Tento rok vo februári tak urobilo Francúzsko a minulý mesiac aj Nórsko, ktoré tam malo od roku 1986 honorárny konzulát. K júnu 2026 malo v Nuuku honorárne konzuláty 11 krajín, vrátane Českej republiky.