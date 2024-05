Nórsko odovzdalo dokumenty, ktorými uznáva palestínsky štát

Brusel 26. mája (TASR) - Nórsko v nedeľu odovzdalo predsedovi vlády Palestínskej samosprávy Muhammadovi Mustafovi dokumenty o uznaní palestínskej štátnosti.



Ako informovala agentúra AP, listiny odovzdal nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide v nedeľu v Bruseli, kde sa Mustafá v pondelok stretne s ministrami zahraničných vecí krajín Európskej únie a vysokými predstaviteľmi EÚ s cieľom získať podporu pre Palestínčanov. Nórsko nie je súčasťou EÚ, podotkla AP.



Uznanie palestínskeho štátu - čo je do značnej miery symbolické gesto, ktoré však rozhnevalo Izrael - avizovali aj Írsko a Španielsko.



Diplomatický krok týchto troch krajín je vzpruhou pre palestínskych predstaviteľov, ktorí sa desaťročia usilovali o vytvorenie palestínskeho štátu vo východnom Jeruzaleme, Judsku a Samárii a v Pásme Gazy, konštatovala AP.



"Uznanie pre nás znamená veľa, je to najdôležitejšia vec, ktorú môžeme pre palestínsky ľud urobiť," uviedol Mustafá.



Formálne uznanie palestínskej štátnosti Nórskom, Španielskom a Írskom – ktoré majú priateľské vzťahy i s Izraelčanmi, pričom zároveň dlhodobo obhajujú palestínsku štátnosť v rámci tzv. dvojštátneho riešenia - je naplánované na budúci utorok (28. mája).



Existenciu palestínskeho štátu uznáva asi 140 krajín, teda viac ako dve tretiny Organizácie Spojených národov. Nepatrí však medzi ne väčšina z 27 členských štátov Európskej únie. Predstavitelia viacerých z nich deklarovali, že palestínsky štát uznajú, keď na to budú vhodné podmienky.



Belgicko, ktoré je tento polrok predsedajúcou krajinou EÚ, vyhlásilo, že najprv treba oslobodiť izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskym radikálnym hnutím Hamas a ukončiť boje v Pásme Gazy. Iné vlády by uprednostnili novú iniciatívu smerujúcu k riešeniu v podobe koexistencie dvoch štátov.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po bezprecedentnom útoku palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023, ktorý si vyžiadal viac ako 1170 obetí, väčšinou civilistov. Ďalších asi 250 ľudí útočníci zavliekli z Izraela do Pásma Gazy, kde ich držia ako rukojemníkov. Po jednej výmene rukojemníkov za palestínskych väzňov - došlo k nej počas prímeria na prelome novembra a decembra - ich v Pásme Gazy podľa odhadov Izraela zostáva ešte 121 vrátane 37 mŕtvych.



Izraelská odvetná ofenzíva pripravila v Pásme Gazy o život najmenej 35.850 ľudí, väčšinou žien a detí.