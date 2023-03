Nórsko neodporúča štátnym zamestnancom používanie TikToku a Telegramu

Oslo 21. marca (TASR) - Nórske ministerstvo spravodlivosti odporučilo štátnym zamestnancom, aby na služobných zariadeniach nepoužívali sociálnu sieť TikTok určenú na zdieľanie videí. Odporúčanie sa týka aj používania ruskej aplikácie Telegram na posielanie správ. V utorok to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



"Nórske tajné služby sa domnievajú, že práve Rusko a Čína predstavujú pre nórsku bezpečnosť najväčšiu hrozbu," povedala nórska ministerka spravodlivosti Emilie Enger Mehlová. Zdôraznila, že tajné služby tiež označili sociálne siete za "hlavné fórum potenciálne nebezpečných subjektov, ktorí chcú verejnosť ovplyvniť šírením dezinformácií".



Odporúčanie nórskeho rezortu spravodlivosti sa vzťahuje na všetky služobné zariadenia, ktoré využívajú štátni zamestnanci. Štátni zamestnanci môžu TikTok a Telegram naďalej využívať na pracovné účely, avšak len na zariadeniach, ktoré nie sú pripojené do vládnej siete, uviedlo ministerstvo.



Agentúra AFP upozorňuje, že sama Mehlová, ktorá je vo veku 29 rokov najmladšou členkou nórskeho vládneho kabinetu, sa vlani stala terčom kritiky, keď si do služobného telefónu nainštalovala TikTok. Podľa vlastných slov sa tak chcela priblížiť mladšiemu publiku, neskôr však aplikáciu vymazala.



Aj britská vláda minulý týždeň oznámila, že z bezpečnostných dôvodov zakazuje používanie populárnej aplikácie TikTok na služobnýh zariadeniach. Tento krok predtým prijali aj ďalšie krajiny vrátane USA a Kanady. Z bezpečnostných dôvodov sa pre tento krok rozhodla aj Európska komisia, Európsky parlament i Rada EÚ.



Vyvolali ho obavy, že čínska spoločnosť ByteDance, ktorá TikTok vlastní, by mohla vláde v Pekingu poskytovať prístup k citlivým údajom používateľov z celého sveta. ByteDance však tvrdí, že takéto obavy sú založené na dezinformáciách. Dodala, že v súčasnosti podniká kroky na zvýšenie ochrany údajov užívateľov z Európy.