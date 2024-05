Muž v Nórsku žiada, aby bol prístup k sociálnym sieťam ľudským právom

Oslo 2. mája (TASR) - Odsúdený sexuálny delikvent žiada nórsky Najvyšší súd, aby prístup k sociálnym sieťam vyhlásil za ľudské právo. Informuje o tom TASR na základe štvrtkovej správy agentúry AP.



Žiadosť podal muž, ktorý bol vlani odsúdený na 13 mesiacov vo väzení za obťažovanie maloletej osoby a dostal aj dvojročný zákaz používania platformy Snapchat, ktorú používal na kontakt s maloletými. Jeho právnici tvrdia, že tento krok je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach.



Tento prípad ukazuje, aké dôležité sa stali sociálne siete pre slobodu prejavu. Súd však musí v tejto veci rozhodnúť na základe zákonov, ktoré boli prijaté ešte pred vznikom jednotlivých sociálnych sietí. "Prípad vyvoláva dôležité otázky o tom, do akej miery môže štát obmedziť prístup k platformám sociálnych sietí, ktoré sú významným nástrojom na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a udržiavanie sociálnych kontaktov," povedal obhajca John Christian Elden.



Sexuálny delikvent vlani s odvolaním proti rozsudku neuspel, pričom odvolací súd označil zákaz ako "primeraný skutočnosti, že muž používal Snapchat na sexuálne obťažovanie detí". Podľa rozhodnutia súdu muž má stále právo používať iné sociálne siete. Ak nórsky Najvyšší súd potvrdí toto rozhodnutie, delikvent sa môže obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva.



Platforma Snapchat umožňuje používateľom posielať a prijímať správy a odkazy, ktoré po prečítaní zmiznú. Prostredníctvom tejto aplikácie je možné aj lokalizovať používateľov, ktorí súhlasia so zdieľaním svojej polohy. Spoločnosť Snap, ktorá platformu prevádzkuje, v druhej polovici roka 2023 deaktivovala 343.865 účtov, ktoré súviseli so sexuálnym zneužívaním detí.