Nórsko už otvorilo školy pre najmladších žiakov

Oslo 27. apríla (TASR) - Nórsko v pondelok napriek obavám niektorých rodičov otvorilo základné školy pre najmladších žiakov. Ide tak o ďalší z krokov v rámci postupného uvoľňovania opatrení v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu.



Podľa agentúry AFP sa do školských lavíc po šiestich týždňoch domácej výučby vrátia žiaci vo veku 6-10 rokov. Otvoreniu škôl predchádzalo minulý týždeň otvorenie materských škôlok.



Kvôli pokračujúcej prevencii sa však v triedach bude súčasne nachádzať maximálne 15 študentov. Niektorí rodičia však považujú návrat do škôl za predčasný a ako dôvod uvádzajú, že od otvorenia škôlok malo niekoľko ich zamestnancov pozitívny test na COVID-19.



"Musíme tvrdo pracovať, aby sme šírenie udržali pod kontrolou," povedala v piatok premiérka Erna Solbergová. "Ak nebudeme opatrní, mohlo by to mať vážne následky pre ostatných. V najhoršom prípade budeme znova musieť sprísniť obmedzenia. Tomu sa chceme vyhnúť," dodala.



Nórsko postupne začalo rušiť obmedzenia zavedené 12. marca a úrady tak napríklad umožnili obnoviť prevádzku kaderníctvam či činnosť dermatologickým ambulanciám. Mnoho opatrení vrátane zákazu športových a kultúrnych podujatí či odporúčaní týkajúcich sa dodržiavania odstupu medzi ľuďmi a hygieny zostávajú v platnosti aj naďalej.



Do nedele Nórsko evidovalo 7505 potvrdených prípadov nákazy COVID-19 a 139 úmrtí. Krivka hospitalizovaných pacientov sa však v posledných týždňoch výrazne znížila.