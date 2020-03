Nórsko otvorí hranice pre pracovníkov z EHS

Oslo 30. marca (TASR) - Nórsko v dôsledku nedostatku pracovnej sily znižuje obmedzenia na vstup do krajiny, ktoré zaviedlo v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu Sars-CoV-2. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Cez hranice budú mať povolený vstup pracovníci z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS), ktorí pôsobia v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, záhradníctva alebo potravinárskeho priemyslu, oznámilo v pondelok nórske ministerstvo spravodlivosti.



Napriek tomu budú musieť títo pracovníci, v súlade opatreniami na zabránenie šíreniu koronavírusu Sars-CoV-2, po príchode do Nórska stráviť 14 dní v karanténe.



Okrem členských štátov Európskej únie a Nórska patria do EHP aj Lichtenštajnsko a Island.



Nórska vláda od polovice marca uzavrela hranice pre cudzincov bez povolenia na pobyt alebo iného nevyhnutného dôvodu. Vláda v Osle chce týmto opatrením, podobne ako ostatné štáty sveta, spomaliť šírenie vírusu.