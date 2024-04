Nórsko plánuje výrazne zvýšiť pomoc pre Ukrajinu

Oslo 22. apríla (TASR) - Nórsko zvažuje výrazne zvýšiť pomoc pre Ukrajinu, ktorá už viac ako dva roky čelí ruskej invázii. Uviedol to v pondelok nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Nórsko dosiaľ prisľúbilo Ukrajine vojenskú a humanitárnu pomoc za 75 miliárd nórskych korún (približne 6,4 miliardy eur). Nórsky premiér Jonas Gahr Störe cez víkend naznačil, že táto čiastka by sa mohla čoskoro zvýšiť.



"Hovoríme o výraznom navýšení. Myslím, že je to naozaj relevantné aj v porovnaní s tým, čo sme robili doteraz," povedal Barth Eide, ktorý minulý týždeň navštívil Ukrajinu. Dodal, že o presnej sume nórska vláda zatiaľ nerozhodla.



Rusko v uplynulých týždňoch zintenzívnilo raketové a dronové útoky na ukrajinskú infraštruktúru a v bojoch na východnom fronte zaznamenalo územné zisky, zatiaľ čo Kyjev hlásil nedostatok munície a opakovane žiadal spojencov o pomoc.



"Na Západe sa rozozvučal poplašný zvon... Všetci máme pocit, že musíme urobiť viac a že nikto neurobil dosť... Musíme sa skutočne pozrieť na to, ako to strategicky skončí, a víťazstvo Ruska neprichádza do úvahy," povedal šéf nórskej diplomacie.



Barth Eide minulý týždeň v Kyjeve oznámil, že Nórsko a Ukrajina sa dohodli na bezpečnostnej dohode, ktorú podpíšu nórsky premiér a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas najbližšieho stretnutia.