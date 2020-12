Po zosuve kopca v Nórsku je stále nezvestných desať ľudí

Oslo 31. decembra (TASR) – Nórski záchranári aj vo štvrtok pátrali po ľuďoch, ktorí mohli prežiť ničivý zosuv pôdy v dedine blízko hlavného mesta Oslo. Nezvestných je desať ľudí vrátane dvoch detí, desať obyvateľov utrpelo zranenia, informovala tlačová agentúra AFP. Záchranné práce pokračovali aj v noci.



V dedine Ask, 25 kilometrov severovýchodne od Osla, sa v noci na stredu zosunul celý kopec a zničil množstvo domov. Niektoré domy sú pochované pod bahnom, ďalšie balansujú na okraji krátera spôsobeného zosuvom – niektoré sa však v priebehu dňa zrútili z okraja do krátera.



„Chcem zdôrazniť, že stále hľadáme preživších," povedal novinárom šéf záchranných operácií Roger Pettersen. „Teraz je už deň a lepšia viditeľnosť nám v práci pomôže," dodal.



Polícia oznámila, že jedna z desiatich zranených osôb má vážne zranenia a previezli ju do nemocnice v Osle. Úrady evakuovali pätinu z 5000 obyvateľov dediny Ask.



Dedinu v stredu navštívila premiérka Erna Solbergová a zosuv pôdy označila za jeden z najväčších, aké Nórsko zažilo.



Úrady vydali apel, aby ľudia na Silvestra neodpaľovali ohňostroje, lebo môžu brániť používaniu vrtuľníkov a dronov vybavených termokamerami.



Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energie uviedlo, že pri katastrofe došlo k zosuvu senzitívneho ílu s rozmermi 300 krát 700 metrov.



Takzvaný senzitívny alebo rýchly íl je podložie, ktoré sa pri nepriaznivom počasí alebo pri preťažení môže zmeniť z pevného na tekuté. Nachádza sa v Škandinávii a ďalších severných krajinách ako Kanada a Rusko.