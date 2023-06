Nórsko: Polícia mohla zabrániť vlaňajšiemu útoku v gay bare

Oslo 8. júna (TASR) - Nórska polícia mohla zabrániť minuloročnej streľbe v gay bare v Oslo, ak by konala na základe tipu od zahraničnej tajnej služby. Uviedlo to vo štvrtok sedem expertov v správe, ktorú starosta Osla označil za "zdrvujúcu", píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Pri streľbe vlani v júni zahynuli dvaja ľudia, deväť utrpelo strelné zranenia a 25 ďalších iné poranenia. Útočník spustil paľbu na viacerých miestach Osla vrátane London Pubu, obľúbeného gay baru v centre mesta.



"Je možné, že útoku sa dalo predísť, keď PST (nórska rozviedka) päť dní pred ním dostala varovanie" od kontrarozviedky, uviedli siedmi experti z rôznych oblastí vrátane polície, komunikácie a psychiatrie v správe, ktorú si dala vypracovať nórska polícia.



Útoku sa dalo zabrániť, keby PST podnikla preventívne kroky proti strelcovi, ktorého už poznala. Rozviedka pochybila v tom, že sa nepodelila o informácie o strelcovi s policajnými zložkami zodpovednými za sledovanie zradikalizovaných osôb.



"Je to zdrvujúca správa," uviedol starosta Osla Raymond Johansen. "Je to úplne neprijateľné," dodal.



PST sa bezprostredne po zverejnení správy ospravedlnila obetiam, ich príbuzným a celému Nórsku.



Útočníka, 43-ročného Zaniara Matapoura pôvodom z Iránu, zatkla polícia krátko po streľbe. Podľa polície ide o zradikalizovaného islamistu, ktorý mal v minulosti psychické problémy. Podozrivý je z vraždy, pokusu o vraždu a z terorizmu. Oficiálne nebol obžalovaný z týchto činov, nakoľko to je možné až počas procesu.