Nórsko ponúkne od polovice júna vakcínu od J&J dobrovoľným uchádzačom

Oslo 10. júna (TASR) - Nórsko bude od polovice júna ponúkať vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J) ľuďom na dobrovoľnej báze, avšak za prísnych podmienok. Oznámila to v stredu tamojšia vláda, pričom tak ignorovala odporúčania viacerých zdravotníckych úradov, podľa ktorých prevažujú riziká tejto vakcíny nad jej výhodami. Informovala o tom agentúra AFP.



Severská krajina, ktorá vyradila zo svojho očkovacieho programu vakcínu od spoločnosti AstraZeneca pre obavy zo vzniku zriedkavých, ale závažných krvných zrazenín, prestala z rovnakých dôvodov tento rok najskôr používať aj spomínanú vakcínu od J&J.



Nórska vláda však následne 12. mája oznámila, že jednodávkovú vakcínu od J&J plánuje ponúkať na dobrovoľnej báze. V stredu 9. júna následne zverejnila zoznam podmienok pre ľudí, ktorí sa - po konzultácii s lekárom - budú chcieť dať zaočkovať touto vakcínou.



Vakcínu od J&J budú môcť dostať len určité skupiny ľudí: napríklad tí, čo musia cestovať do krajín so zlou pandemickou situáciou; alebo tí, čo z rôznych dôvodov nemôžu čakať, kým na nich príde rad pri iných dostupných vakcínach; a tiež ľudia, ktorých blízki trpia závažnými formami rakoviny.



"Pacient má právo vyjadriť sa, ale nemôže žiadať, aby mu túto vakcínu dali. Posledné slovo budú mať lekári," povedal novinárom nórsky minister zdravotníctva Bent Höie.



Susedné Dánsko medzičasom vyhradilo obe vakcíny - od AstraZenecy aj od J&J - len pre dobrovoľných uchádzačov, hoci obe očkovacie látky schválila Európska agentúra pre lieky (EMA) a ich používanie odporučila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Nórska vláda sa dosiaľ pridŕžala hlavných odporúčaní k vakcínam, ktoré zverejnil v máji tamojší výbor odborníkov, svojim stredajším oznámením však teraz ide proti odporúčaniu viacerých inštitúcií, ako napríklad Nórskeho riaditeľstva pre zdravie, Ústavu verejného zdravia či Nórskeho združenia lekárov.



Tieto inštitúcie argumentovali, že pandémia je v Nórsku pod kontrolou a očkovacia kampaň postupuje dostatočne rýchlo aj s vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna, takže krajina nemusí siahnuť po iných látkach, ktoré zo sebou nesú riziko ťažkých vedľajších účinkov.



Nórsko má jednu z najnižších incidencií prípadov covidu v Európe, ako vyplýva z údajov Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC). Prvú dávku vakcíny dostalo v tejto krajine už vyše 1,85 milióna ľudí z 5,4 milióna obyvateľov a úplne zaočkovaných je tam už 1,21 milióna ľudí. Tamojšie úrady dúfajú, že do začiatku augusta podajú prvú dávku vakcíny všetkým dospelým v krajine.