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Nórsko poskytne potrebnú pomoc Rusom uviaznutým na Špicbergoch
Ruské spoločnosti pravidelne dostávajú výnimky zo sankcií, aby sa zabezpečil dovoz potravín a iného potrebného tovaru na ostrovy, doplnil nórsky rezort diplomacie.
Autor TASR
Oslo 5. septembra (TASR) - Nórsko poskytne potrebnú pomoc Rusom na arktickom súostroví Špicbergy (Svalbard) po zadržaní lode, ktorá na ostrovy prepravovala cestujúcich a zásoby. V piatok to oznámilo nórske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Nórsky súd tento týždeň nariadil na Špicbergoch zadržať výletnú loď Profesor Molčanov v mene ukrajinskej spoločnosti, ktorá je účastníkom právneho sporu. To viedlo k uviaznutiu cestujúcich aj posádky a Moskva následne obvinila Nórsko z „pirátstva“.
„Nórske orgány robia všetko, čo je v ich silách, aby ochránili ruských občanov, ktorí sa teraz na Špicbergoch ocitli v ťažkej situácii,“ uviedlo nórske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení pre agentúru Reuters a dodalo, že krajina si tým plní svoje medzinárodné záväzky.
Mestečko Barentsburg, kde loď zadržiavajú, je jednou z dvoch ruských osád na Špicbergoch. Podľa nórskeho štatistického úradu v nich žije celkovo 392 obyvateľov z celkovej populácie súostrovia, ktorá predstavuje 2914 ľudí.
Ruské spoločnosti pravidelne dostávajú výnimky zo sankcií, aby sa zabezpečil dovoz potravín a iného potrebného tovaru na ostrovy, doplnil nórsky rezort diplomacie.
Nórsky súd tento týždeň nariadil na Špicbergoch zadržať výletnú loď Profesor Molčanov v mene ukrajinskej spoločnosti, ktorá je účastníkom právneho sporu. To viedlo k uviaznutiu cestujúcich aj posádky a Moskva následne obvinila Nórsko z „pirátstva“.
„Nórske orgány robia všetko, čo je v ich silách, aby ochránili ruských občanov, ktorí sa teraz na Špicbergoch ocitli v ťažkej situácii,“ uviedlo nórske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení pre agentúru Reuters a dodalo, že krajina si tým plní svoje medzinárodné záväzky.
Mestečko Barentsburg, kde loď zadržiavajú, je jednou z dvoch ruských osád na Špicbergoch. Podľa nórskeho štatistického úradu v nich žije celkovo 392 obyvateľov z celkovej populácie súostrovia, ktorá predstavuje 2914 ľudí.
Ruské spoločnosti pravidelne dostávajú výnimky zo sankcií, aby sa zabezpečil dovoz potravín a iného potrebného tovaru na ostrovy, doplnil nórsky rezort diplomacie.