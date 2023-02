Nórsko poskytne Ukrajine 6,9 miliardy eur v priebehu piatich rokov

Oslo 16. februára (TASR) - Nórsko poskytne Kyjevu v priebehu piatich rokov 75 miliárd nórskych korún (6,9 miliardy eur), čím sa stane jedným z najväčších darcov pomoci pre Ukrajinu, ktorá sa už takmer rok bráni ruskej vojenskej agresii. Balík pomoci vo štvrtok ohlásil nórsky parlament, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa 169-člennému parlamentu v Osle poďakoval za dar prostredníctvom videospojenia. Po ňom vystúpilo desať lídrov nórskych parlamentných strán, ktorí vyjadrili podporu prisľúbenej pomoci.



Proti sa vyslovila len opozičná socialistická Červená strana, ktorá má v parlamente osem kresiel. Nepáčilo sa jej to, že časť peňazí z avizovanej pomoci je určená na zbrane.



Sľúbené finančné prostriedky majú byť počas nasledovných piatich rokov rovnomerne rozdelené medzi vojenskú a humanitárnu pomoc. To zároveň znamená, že ročne z Osla do Kyjeva pošlú 15 miliárd nórskych korún (1,37 miliardy eur).



Nórsky premiér Jonas Gahr Störe pripomenul, že takmer rok trvajúca ruská invázia je "prvým (takýmto) útokom v Európe od druhej svetovej vojny". Dodal, že finančný dar prisľúbený Kyjevu pochádza z príjmov Nórska z ropy a tamojšiu ekonomiku by nemal nijako ovplyvniť. "Sú to peniaze z Nórska, ktoré by sme momentálne... nepoužili," vysvetlil.



Nórsko je jedným z najväčších vývozcov fosílnych palív v Európe. Vojna na Ukrajine tak zvýšila jeho príjmy, keďže európske krajiny, ktoré boli predtým v tomto smere závislé od Ruska, teraz hľadajú alternatívne zdroje energie. Nórsko však odmieta obvinenia, že z tohto konfliktu profituje.