Nórsko poskytne Ukrajine dva systémy protivzdušnej obrany NASAMS

Oslo 11. marca (TASR) - Nórsko poskytne Ukrajine v spolupráci so Spojenými štátmi dva systémy protivzdušnej obrany NASAMS. Oznámil to nórsky minister obrany Björn Arild Gram, informuje TASR podľa sobotňajšej správy televízie Sky News.



Šéf nórskeho rezortu obrany navštívil tento týždeň Kyjev, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ministrom obrany Olexijom Reznikovom.



Podľa Grama systémy NASAMS výrazne vylepšia schopnosť Ukrajiny brániť svoje mestá a kritickú infraštruktúru pred ruskými raketovými útokmi.



"Je ťažké pochopiť tu miera zničenia. Keď to vidím na vlastné oči, zanecháva to vo mne hlboký dojem," uviedol Gram.



Ukrajinské mestá opakovanie čelia ruským útokom raketami a dronmi. Posledný takýto rozsiahly útok na územie Ukrajiny podniklo Rusko vo štvrtok skoro ráno. Podľa Zelenského v rámci neho Rusi na ciele po celej Ukrajine vypálili 81 rakiet.