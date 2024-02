Nórsko poskytne UNRWA 26 miliónov dolárov

Oslo 9. februára (TASR) - Nórsko tento rok poskytne Agentúre OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) 26 miliónov dolárov, pričom v prípade potreby môže túto sumu ešte navýšiť.



UNRWA začiatkom mesiaca varovala, že pre nedostatočné finančné prostriedky môže byť nútená ukončiť svoju činnosť do konca februára nielen v Pásme Gazy, ale na celom Blízkom Východe, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Financovanie UNRWA dosiaľ pozastavili viaceré krajiny vrátane hlavných darcov - Spojených štátov, Nemecka a Británie - pre obvinenia, že približne 12 z desiatok tisíc jej palestínskych zamestnancov je podozrivých zo zapojenia do útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra.



Nórsko ešte v stredu avizovalo, že bude pokračovať v poskytovaní finančnej podpory pre UNRWA a organizácií prevedie v prepočte 26 miliónov dolárov. Podľa piatkového vyhlásenia ministerstva zahraničných vecí v Osle tieto peniaze pokrývajú pravidelný ročný príspevok Nórska pre UNRWA.



"Vzhľadom na humanitárnu katastrofu v Gaze môže Nórsko v priebehu roka poskytnúť UNRWA dodatočné finančné prostriedky," uviedla hovorkyňa rezortu diplomacie. Dodala tiež, že Oslo vlani poskytlo UNRWA 44,5 milióna dolárov, medzi ktorými sú zahrnuté aj financie poskytnuté už po vypuknutí vojny, teda po 7. októbri 2023.



"(Palestínčanom v Pásme Gazy) chýbajú všetky základné veci a ľudia denne čelia ohrozeniu svojich životov a bezpečnosti. UNRWA je základom humanitárneho úsilia v Gaze," uviedol v stredu nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide.



Oslo ešte koncom januára apelovalo na ostatné krajiny, ktoré pozastavili financovanie UNRWA, aby zvážili dôsledky vyplývajúce z ich konania na obyvateľov v Gaze vzhľadom na to, že UNRWA je primárnou organizáciou poskytujúcou pomoc pre Palestínčanov.