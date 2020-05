Nórsko povolí od júna pracovné cesty bez karantény a športovanie detí

Oslo 29. mája (TASR) - Nórsko vo štvrtok oznámilo, že od budúceho týždňa ruší karanténu, ktorá bola povinná po pracovných cestách v severských krajinách, a umožní deťom vrátiť sa k organizovaným športom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Nóri vracajúci sa zo zahraničia a cudzinci, ktorí majú dovolené prekročiť inak zatvorenú nórsku hranicu, aktuálne musia absolvovať desaťdňovú povinnú karanténu. Od pondelka 1. júna však budú mať výnimku z povinnosti ľudia cestujúci z pracovných dôvodov do aj z ostatných severských krajín.



"Pracovná sila obvykle vo veľkom prúdi cez hranice... Toto je krok smerom z normálnejšiemu každodennému životu," uviedla ministerka obchodu Iselin Nyböová.



Dosiaľ platila výnimka len pre pracovné cesty medzi Nórskom a Švédskom alebo Fínskom.



Nórsko tiež vo štvrtok oznámilo, že uvoľní pravidlá karantény pre ľudí, ktorí boli v priamom kontakte s osobami nakazenými koronavírusom. Do karantény tak nebudú musieť ísť všetci, ktorí boli v kontakte infikovanými. Namiesto toho však budú musieť byť dvakrát testovaní - tri dni a sedem dní po takomto kontakte.



Od budúceho týždňa sa nórske deti vo veku do 19 rokov budú tiež môcť zúčastňovať na organizovaných športových aktivitách. Hoci súťaže a zápasy medzi rôznymi klubmi ešte stále nie sú povolené, mladí športovci budú môcť počas tréningov mať "medzi sebou normálny telesný kontakt".



"Vieme, aký dôležitý je šport pri utužovaní spoločenských vzťahov, je miestom stretávania," uviedol vo vyhlásení minister kultúry Abid Raja. "Práve preto je extrémne dôležité..., aby sme teraz umožnili športové aktivity deťom a mládeži," dodal.