Oslo 15. mája (TASR) - Nórsko pravdepodobne zachová obmedzenie cestovania do 20. augusta, uviedla premiérka Erna Solbergová v piatok počas debát o reštartovaní ekonomiky a prevencii voči novej vlne koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra Reuters.



Obmedzenia zahŕňajú oficiálne odporúčanie necestovať do zahraničia, pokiaľ to nie je nevyhnutné, desaťdňovú karanténu pre všetkých ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia, a zákaz vstupu pre väčšinu ľudí, ktorí nie sú občanmi Nórska a nemajú povolenie žiť a pracovať v Nórsku.



"Nechceme si ich zachovať (obmedzenia) dlhšie, ako musíme, a zároveň chceme dať ľuďom a cestovnému ruchu v tejto krajine čo najväčšiu možnú predvídateľnosť. Moja rada je naplánovať si dovolenku v Nórsku," uviedla Solbergová na tlačovej konferencii.



Nórsko môže rozhodnúť o uvoľnení cestovania od 15. júna z iných škandinávskych štátov, ako sú Dánsko, Švédsko, Island a Fínsko, a zváži vstup cestujúcich do krajiny z ďalších vybraných európskych krajín od 20. júla.



"Máme jasnú ambíciu znovu sprístupniť cestovanie v celej Škandinávii od 15. júna, ale musíme zhodnotiť situáciu s infikovanosťou v jednotlivých krajinách," povedala ministerka zahraničných vecí Ine Eriksenová Söreideová.