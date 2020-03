Nórsko pre epidémiu koronavírusu zrušilo veľké vojenské cvičenie NATO

Štokholm 11. marca (TASR) - Nórska armáda sa následkom prepuknutia epidémie nového koronavírsu v krajine stiahla z plánovaných medzinárodných vojenského cvičenia NATO zahŕňajúcich približne 15.000 vojakov.



Armádne velenie v stredu oznámilo svoje rozhodnutie nezúčastniť sa na manévroch s názvom Cold Response, ktoré sa mali pod vedením Nórska konať na jeho ďalekom severe, informovala tlačová agentúra DPA.



"Tento vírus je momentálne v (našej) spoločnosti mimo kontroly, a nastala nová situácia. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli pristúpiť ku koordinovanému odstúpeniu z cvičenia," uviedol predstaviteľ nórskej armády Rune Jakobsen.



Hlavné vojenské manévre NATO sa mali začať vo štvrtok a trvať do 18. marca. Zúčastniť sa na nich malo približne 6000 vojakov z Belgicka, Británie, Dánska, Francúzska, Holandska, Nemecka, zo Švédska a z USA, a 9000 vojakov z Nórska.



Fínsko sa z manévrov stiahlo počas uplynulého víkendu.



Severoatlantická aliancia má na tento rok naplánovaných viac než 20 vojenských cvičení vrátane výcviku Defender 2020, počas ktorého by v Európe malo byť nasadených 20.000 príslušníkov americkej armády.



V Taliansku sa konalo cvičenie NATO zamerané na boj proti ponorkám - s názvom Dynamic Manta. Taliansko pritom nový druh koronavírusu zasiahol najviac spomedzi všetkých európskych krajín. Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje ochorenie nazvané Covid-19.