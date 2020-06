Nórsko pozastavilo monitorovaciu aplikáciu, bojí sa o súkromie

Oslo 15. júna (TASR) - Nórsko v pondelok zastavilo prevádzku mobilnej aplikácie sledujúcej pohyb ľudí, ktorá mala pomôcť krajine bojovať s koronavírusovou pandémiou. Dôvodom sú obavy z narušenia súkromia jej používateľov, informovala agentúra AP.



Podľa Nórskeho úradu verejného zdravotníctva (NIPH) by rozhodnutie zastaviť aplikáciu v prípade zvýšenia počtu infikovaných oslabilo pripravenosť krajiny reagovať na takúto situáciu.



Nórska agentúra na ochranu údajov (Datatilsynet) však tvrdí, že vďaka aktuálne nízkemu počtu infikovaných by sa mala otvoriť diskusia o ochrane súkromia a možnom zneužívaní osobných údajov.



Z dôvodu obáv z prípadnej druhej vlny pandémie alebo výskytu ďalších ohnísk budú predstavitelia úradu verejného zdravotníctva v piatok diskutovať s Datatilsynetom o možnosti opätovného spustenia aplikácie.



Aplikácia vzbudzovala obavy najmä z dôvodu, že na sledovanie pohybu ľudí využíva dáta zo systému GPS a údaje na centrálne servery prenáša každú hodinu.



Aplikáciu Smittestopp nórske úrady pozastavili krátko pred zverejnením správy ľudskoprávnej organizácie Amnesty International analyzujúcej monitorovacie aplikácie, ktoré krajiny sveta používajú v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu.



Zo správy, ktorá skúmala aplikácie z krajín Európy, Blízkeho východu a severnej Afriky vyplynulo, že pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, nórska aplikácia je jednou z najnebezpečnejších kvôli jej sledovaniu polohy používateľov v reálnom alebo takmer reálnom čase. AI sa so svojimi zisteniami podelila s nórskymi úradmi a Datatilsynetom ešte začiatkom júna.



Nórsko podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa od začiatku pandémie eviduje 8639 prípadov a 242 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19. Týždenne v krajine pribudne 20 až 50 infikovaných.