Nórsko zaznamenalo pokles nákazy pohlavne prenosnými chorobami

Oslo 3. júna (TASR) - V Nórsku zaznamenali minulý rok výrazné zníženie počtu prípadov pohlavne prenosných chorôb. Podľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia to zrejme súvisí s protipandemickými opatreniami, informovala v stredu agentúra AFP.



V roku 2020 bolo v Nórsku hlásených o 39 percent menej prípadov kvapavky, o 11 percent menej chlamýdiových infekcií a HIV sa nakazilo o 20 percent menej ľudí. Počet prípadov nákazy syfilisom ako jediný stúpol, a to o 39 percent.



"Pokles počtu prípadov pohlavne prenosných chorôb v roku 2020 súvisí s najväčšou pravdepodobnosťou s protikovidovými opatreniami, ako sú obmedzenie cestovania, spoločenský odstup a zatvorenie barov a reštaurácii," uviedol predstaviteľ Nórskeho inštitútu verejného zdravia Oyvind Nilsen.



Obmedzenie zdravotnej starostlivosti spôsobený pandémiou zohral podľa Nilsena pri poklese počtu týchto chorôb iba okrajovú úlohu.



Nárast počtu prípadov syfilisu označil Nilsen za "prekvapivý". Infekcia je častejšia u homosexuálov. "Jedným z možných vysvetlení nárastu výskytu syfilisu u mužov, ktorí majú sexuálne vzťahy s inými mužmi, by mohlo byť to, že syfilis má menej príznakov, má dlhšiu fázu prenosu ako kvapavka a infekcia je veľmi nákazlivá," povedal Nilsen.