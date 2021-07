Nórsko pre variant delta odkladá konečnú fázu uvoľňovania opatrení

Oslo 28. júla (TASR) - Nórsko vzhľadom na šírenie vysokonákazlivého variantu delta odkladá najmenej o dva týždne plánovanú konečnú fázu uvoľňovania protipandemických opatrení. Oznámil to v stredu tamojší minister zdravotníctva Bent Höie, píše agentúra DPA.



"(Situáciu) nanovo prehodnotíme v polovici augusta," povedal Höie podľa agentúry Reuters na tlačovej konferencii.



Odklad uvoľnenia opatrení vláde odporučili zdravotnícki experti. Podľa ministra by zmierňovanie režimu za súčasných okolností mohlo ohroziť návrat žiakov do škôl po skončení prázdnin.



Nórska vláda prijala štvorfázový plán postupného otvárania krajiny v apríli a do polovice júna splnila jeho prvé tri časti. Premiérka Erna Solbergová začiatkom júla avizovala, že posledná etapa uvoľňovania bude zrejme odložená.



Medzi posledné obmedzenia, ktoré sa mali zrušiť, patrí napríklad zrušenie limitov na počet hostí, ktorí môžu navštíviť jednu domácnosť - aktuálne ide o maximálne 20 osôb. Nateraz sa zachová i pravidlo, že v reštauráciách a baroch budú musieť ľudia sedieť pri stoloch.



Od budúceho pondelka však vláda dospelým a deťom okrem iného povolí účasť na športových a kultúrnych podujatiach mimo regiónov a okresov, v ktorých žijú.



Vďaka rýchlemu prijatiu lockdownu vlani v marci a zavedeniu prísnych opatrení zaznamenala táto škandinávska krajina s populáciou 5,4 milióna jednu z najnižších mier úmrtnosti na covid v Európe. Ochoreniu COVID-19 podľahlo približne 800 obyvateľov Nórska a 136.369 ľudí sa vírusom infikovalo.



Najmenej prvú dávku vakcíny proti covidu dostalo v Nórsku už zhruba 80 percent dospelých a 41 percent z nich je kompletne zaočkovaných, vyplýva z údajov Nórskeho úradu verejného zdravotníctva (NIPH).